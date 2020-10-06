17:28 6 Октября 2020Экономика
Пенсии работающим пожилым россиянам могут проиндексировать
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по индексации социальных выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
Владимир Путин 6 октября провел онлайн-совещание с главами парламентских фракций, где прокомментировал предложение депутата. Вопрос индексации пенсий трудящимся пенсионерам должен быть проработан правительством России, рассказал о решении президента Миронов.