Пенсии работающим пожилым россиянам могут проиндексировать

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по индексации социальных выплат работающим пенсионерам. Об этом сообщил лидер фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Владимир Путин 6 октября провел онлайн-совещание с главами парламентских фракций, где прокомментировал предложение депутата. Вопрос индексации пенсий трудящимся пенсионерам должен быть проработан правительством России, рассказал о решении президента Миронов.