Шарий определил главную причину бедности Украины

Украина лишает себя возможности соблюдать нейтралитет, потому что постоянно хочет угодить западным «хозяевам». Такое мнение изданию «Экономика Сегодня» рассказал украинский медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий.

В пример специалист привел выпады в сторону России после ситуации с блогером Алексеем Навальным, а также поддержку Киевом санкций против Белоруссии. При этом Верховная рада игнорирует судьбу саудовского журналиста Хашогги и других представителей режимов, которые выгодны западным кураторам.

«Почему наши так стараются выслужиться перед западными хозяевами, чтобы понравиться? Вы сумасшедшие, друзья. Над Украиной еще до коронавируса никто не летал – теперь же и ездить перестанут. Нам надо было обязательно сохранять нейтралитет, но мы не можем», — заявил Шарий.

Также эксперт не оставил без внимания позицию Киева по конфликту в Нагорно-Карабахской Республике. Украина поддержала Азербайджан, не считаясь с мнением огромной армянской диаспоры на территории страны. Стоит предположить, что Киев сыграл против Еревана потому, что он является союзником Москвы по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Путь к экономическому благополучию Украине перекрывает отсутствие нейтралитета после Майдана. По мнению Шария, переворот навсегда перекроил политическую судьбу страны, «оторвав» ее от России для плотного взаимодействия с Западом. В конечном итоге, партнеры из-за океана ощутимо ограничили Киев на своих рынках.

«Есть такая страна, Швейцария. Она соблюдает нейтралитет. У них утверждают минимальную оплату труда в 25 долларов в час. Как думаете, мешает ли им нейтралитет? Нет? Тогда вопрос: почему Украина не заняла нейтральную позицию?», — добавил блогер.

Ранее Шарий раскритиковал зависимость военной мощи Украины от США. Вашингтон поставляет Киеву комплексы Javelin, которые абсолютно небоеспособны.