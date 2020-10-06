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17:30   6 Октября 2020
Ближнее зарубежье

Шарий определил главную причину бедности Украины

Шарий определил главную причину бедности Украины

Украина лишает себя возможности соблюдать нейтралитет, потому что постоянно хочет угодить западным «хозяевам». Такое мнение изданию «Экономика Сегодня» рассказал украинский медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий.

В пример специалист привел выпады в сторону России после ситуации с блогером Алексеем Навальным, а также поддержку Киевом санкций против Белоруссии. При этом Верховная рада игнорирует судьбу саудовского журналиста Хашогги и других представителей режимов, которые выгодны западным кураторам.

«Почему наши так стараются выслужиться перед западными хозяевами, чтобы понравиться? Вы сумасшедшие, друзья. Над Украиной еще до коронавируса никто не летал – теперь же и ездить перестанут. Нам надо было обязательно сохранять нейтралитет, но мы не можем», — заявил Шарий.

Также эксперт не оставил без внимания позицию Киева по конфликту в Нагорно-Карабахской Республике. Украина поддержала Азербайджан, не считаясь с мнением огромной армянской диаспоры на территории страны. Стоит предположить, что Киев сыграл против Еревана потому, что он является союзником Москвы по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Шарий определил главную причину бедности Украины

Путь к экономическому благополучию Украине перекрывает отсутствие нейтралитета после Майдана. По мнению Шария, переворот навсегда перекроил политическую судьбу страны, «оторвав» ее от России для плотного взаимодействия с Западом. В конечном итоге, партнеры из-за океана ощутимо ограничили Киев на своих рынках.

«Есть такая страна, Швейцария. Она соблюдает нейтралитет. У них утверждают минимальную оплату труда в 25 долларов в час. Как думаете, мешает ли им нейтралитет? Нет? Тогда вопрос: почему Украина не заняла нейтральную позицию?», — добавил блогер.

Ранее Шарий раскритиковал зависимость военной мощи Украины от США. Вашингтон поставляет Киеву комплексы Javelin, которые абсолютно небоеспособны.

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Автор: Роман Самойлов
#сша #украина #киев #майдан #запад

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