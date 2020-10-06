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17:26   6 Октября 2020
Шоу-бизнес

Актриса Макеева рассказала о госпитализации Шакурова с коронавирусом

Актриса Макеева рассказала о госпитализации Шакурова с коронавирусом

Российский актер театра и кино Сергей Шакуров госпитализирован с новой коронавирусной инфекцией. О заболевании коллеги рассказала актриса Анастасия Макеева в социальной сети Instagram, в своем официальном профиле.

Знаменитость призналась, что сейчас "жизнь не прекращает вносить свои коррективы". Она рассказала, что была в отъезде, а когда вернулась ее шокировали сразу двумя плохими новостями. Первой стала отмена спектакля "Вий", в котором она должна была играть, а второй — новость о госпитализации 78-летнего Сергея Шакурова с коронавирусной инфекцией.

Пользователи Сети принялись поддерживать артиста в комментариях к записи. Они пожелали ему духовных сил и крепкого здоровья, способного справиться с опасным недугом.

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Автор: Борис Нестеров
#коронавирус #макеева #шакуров

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