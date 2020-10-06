17:22 6 Октября 2020Общество
Путин заявил, что почти все руководство Минобороны РФ привилось от COVID-19
Руководство Министерства обороны РФ почти полностью привилось от COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент России Владимир Путин во вторник отчитался о процессе вакцинации в ведомстве. Глава государства также заявил, что все его близкие родственники также получили отечественную вакцину от коронавируса. По словам Путина, руководство оборонного ведомства практически полностью привились от коронавирусной инфекции.