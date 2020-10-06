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17:19   6 Октября 2020
Экономика

"Газпром" заявил о возможном строительстве двух газопроводов в Китай

"Газпром" заявил о возможном строительстве двух газопроводов в Китай

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" планирует связать Россию и Китай двумя новыми газопроводами.

Первый газопровод мощностью 30 млрд кубов компания планирует провести напрямую в Китай. Второй — через Монголию. Его мощность составит 50 млрд кубов.

Сейчас Россию и Китай соединяет газопровод "Сила Сибири" мощностью 38 млрд кубов. Он был запущен в декабре 2019 года. "Газпром" заключил контракт с китайской CNPC сроком на 30 лет. По условиям соглашения, ежегодный объем экспорта газа из России будет составлять 38 млрд кубометров. Такого уровня поставок "Газпром" планирует достичь к 2025 году.

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Автор: Кристина Мокроусова
#китай #газпром #газопровод #сила сибири

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