"Газпром" заявил о возможном строительстве двух газопроводов в Китай

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" планирует связать Россию и Китай двумя новыми газопроводами.

Первый газопровод мощностью 30 млрд кубов компания планирует провести напрямую в Китай. Второй — через Монголию. Его мощность составит 50 млрд кубов.

Сейчас Россию и Китай соединяет газопровод "Сила Сибири" мощностью 38 млрд кубов. Он был запущен в декабре 2019 года. "Газпром" заключил контракт с китайской CNPC сроком на 30 лет. По условиям соглашения, ежегодный объем экспорта газа из России будет составлять 38 млрд кубометров. Такого уровня поставок "Газпром" планирует достичь к 2025 году.