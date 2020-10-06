«Корреспондент» рассказал о стратегическом партнерстве Украины и Турции

Киев и Анкара развивают военно-техническое сотрудничество, совместно работая над разработкой и созданием боевых беспилотных летательных аппаратов.

Об этом во вторник сообщает украинское издание «Корреспондент», приводя заявление министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы.

Ранее Кулеба в интервью изданию «BBC News Украина» рассказал о глубоком стратегическом партнерстве, которое уже есть между Киевом и Анкарой не только в военно-технической сфере, но и в политике.

Например, по его словам, Украина, как и Турция, встала на сторону Азербайджана в военном конфликте, разгоревшемся в Нагорном Карабахе. При этом украинский министр отметил, что сожалеет о начале боевых действий в Карабахе и о жертвах среди мирного населения и военнослужащих обеих сторон.

Союз с Турцией может принести Украине много пользы, уверен Дмитрий Кулеба.

Комментируя недавние сообщения о планах Украины закупить у Турции порядка пятидесяти боевых беспилотников Bayraktar, министр отметил:

«Мы закупаем беспилотники и участвуем в их производстве. Это очень перспективные проекты, и мы планируем их развивать активно и выходить на новые проекты, потому что союз Турции и Украины очень много пользы может принести обеим странам и региону в целом».

В дальнейшем, уверен Кулеба, отношения между Украиной и Турцией могут зайти гораздо дальше, чем нынешнее стратегическое партнерство. Киев заинтересован в диалоге с Анкарой и в углублении украинско-турецкого взаимодействия.

Напомним, военный конфликт между Арменией и Азербайджаном на границе Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. С тех пор на территории непризнанной республики не утихают активные боевые действия. Власти Армении и Азербайджана объявили в своих странах военное положение и мобилизацию. Обе стороны сообщают о потерях, в том числе и среди мирного населения.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сразу после начала боевых действий на границы Азербайджана и Нагорного Карабаха заявил, что Анкара полностью поддерживает Баку и готова оказать ей всестороннюю помощь даже на поле боя.