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17:13   6 Октября 2020
Общество

Производство масок в Подмосковье могут увеличить до трех миллионов в день

Производство масок в Подмосковье могут увеличить до трех миллионов в день

Ежедневное производство защитных масок на предприятиях Подмосковья могут увеличить до трех миллионов штук благодаря резерву, сообщила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, передает телеканал "360".

Работа, направленная на создание масок, ведется на 16 предприятиях Московской области. На данный момент выпускается около двух миллионов единиц продукции. В среднем защитную маску можно приобрести за 7,53 рубля, отметила Зиновьева.

Компании региона полностью удовлетворяют спрос на маски внутри области, а также производят товар для поставок на экспорт, в том числе в зарубежные страны. Объемы производства можно оперативно повысить на 36%, уточнила министр.

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Автор: Василий Пименов
#производство #подмосковье #маска

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