Десятки миллиардов гривен из Украины уходят на выплаты внешних долгов, разоряя бюджет страны. Об этом сообщила в своем заявлении украинская парламентская партия "Оппозиционная платформа — За жизнь".

Политики полагают, что власть во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским сделала страну "банкоматом" для иностранцев.

Обращение партия выпустила в связи с тем, что глава государства подписал закон, разрешивший снять ограничения на зарплаты членам наблюдательных советов украинских госкомпаний. Теперь, считает оппозиция, по требованию МВФ и ЕС иностранные "надсмотрщики" в государственных компаниях смогут получать миллионы, а украинские граждане останутся нищими.

Ранее "Царьград" сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о второй волне коронавируса в стране.