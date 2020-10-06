В «Патриоте» обсудили популярность русского языка в Киргизии

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат Госдумы Ирек Зиннуров рассказал, почему в Киргизии до сих пор очень распространен русский язык, в отличие от соседнего Туркменистана.

«Мы были в Киргизии с нашим комитетом [по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками] и сами видели, что к России там относятся дружественно и тепло. Местные политики говорили нам, что русский язык они оставляют в приоритете, они не закрывают русские школы и активно проводят занятия с детьми. К примеру, в Украине этого не было, да», — отметил спикер.

Депутат Госдумы обратил внимание, что Туркменистан, который граничит с Киргизией, долгое время был «закрыт» для всех, кроме России. За это время другие страны развивали свое знание русского языка.

«Поэтому правительству Туркменистана сейчас нужно делать все, чтобы люди, которые любят и хотят изучить русский язык, имели такую возможность. Как это сейчас есть в Киргизии. И в этом также есть заслуга комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Мы встречались с политиками в Киргизии и обсуждали эти моменты, которые и для них, и для нас играют большую роль», — заметил Зиннуров.

Именно поэтому прошедшие в Бишкеке протесты никак не влияют на отношение жителей Киргизии к России. Как и в любом государстве, в Кыргызстане есть националисты, которые категорично относятся к российской культуре в своей стране. Однако «их очень мало», подытожил парламентарий.

Ранее в Киргизии аннулировали итоги прошедших парламентских выборов, которые привели к массовым беспорядкам в Бишкеке. Несогласные с данными Центральной избирательной комиссии люди вышли на улицы и захватили здание Белого дома, а после освободили из-под стражи бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева.

Явка на выборах в Киргизии составила 56,5%. По предварительным результатам, в парламент Киргизии попали четыре партии: центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», 7,11%), а также правительственные «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», 23,89%) и «Биримдик» («Единство» 24,52%).