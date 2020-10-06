Экономист Фролов назвал последствия транзитной размолвки Литвы и Белоруссии

Если Белоруссия действительно перенаправит транзитные грузопотоки из литовских портов в российские, это будет иметь последствия и для Минска, но наибольшие убытки понесет Вильнюс.

Такое мнение в беседе с изданием Baltnews высказал заместитель директора Института национальной энергетики Александр Фролов. По его словам, для Литвы перенаправление белорусских транзитных потоков в другие порты станет потерей крупного клиента.

«В этом плане непонятен этот пафос, что якобы в данной ситуации пострадает больше Белоруссия. Белоруссия пострадает, при прочих равных условиях, сократит доходы, а Литва их просто лишится», — подчеркнул Фролов.

Грузопоток из Белоруссии в Европу на данный момент составляет существенную часть от общей загруженности портов Литвы. Даже если признать, что теоретические издержки Белоруссии на транспортировку грузов через российские порты возрастут, потери Литвы в любом случае будут больше. Речь идет примерно о полутора миллионах тонн грузов, напомнил эксперт.

«Для такой могучей транзитной державы как Литва, чья могучая транзитность год от года сокращается, лишиться 1,5 миллиона тонн грузов будет, мягко скажем, неприятным последствием размолвки между двумя странами», — объясняет Фролов.

Эксперт назвал странными рассуждения литовцев о том, что в результате переориентации грузопотоков больше всего пострадает сама Белоруссия. На самом деле, белорусская сторона лишь увеличит транспортные расходы. Но при этом у нее останутся доходы.

Тем более, Россия может предложить Минску льготные условия оплаты перевозки грузов через свои морские порты, напомнил эксперт. Этот фактор, по его мнению, может поспособствовать разрешению некоторых проблемных вопросов, возникших между Минском и Москвой.

«Перенаправление может стать одним из инструментов, которые могут позволить не только Минску выразить свое неудовлетворение от той позиции, которую высказало руководство Литвы в отношении происходящих в республике событий, — добавил Фролов. — Теоретически данный шаг может помочь хотя бы частично, но разрешить противоречия между Россией и Белоруссией, которые есть в нефтегазовой сфере и которые никуда не делись».

Если Россия предложит Белоруссии льготные условия для транзита, то транспортные издержки белорусской стороны в сумме могут оказаться даже меньше, чем при транспортировке через порты Литвы. И это несмотря на то, что географически для белорусского предприятия «Белнефтехим» до порта Клайпеды гораздо ближе, чем до российских портов.

Напомним, ранее руководство «Белнефтехима» заявило, что допускает возможность перенаправления продукции из портов Прибалтики в порты России. По словам гендиректора компании «ЛУКОЙЛ-Транс» Алексея Махнева, в настоящее время обсуждается возможность экспорта продукции «Белнефтехима» через морской порт в Высоцке.