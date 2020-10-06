Депутат Госдумы заявил о вмешательстве третьих стран в ситуацию в Киргизии

Центральная избирательная комиссия Киргизии приняла решение признать недействительными итоги парламентских выборов, после которых в Бишкеке начались массовые беспорядки. Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова заявила, что такой шаг поможет успокоить сторонников оппозиционных партий, которые не прошли семипроцентный барьер.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Госдумы РФ, член Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Ирек Зиннуров рассказал, что причиной постоянного недовольства жителей Киргизии может быть слишком «мягкое» отношение власти к подобным беспорядкам:

«В Киргизии уже несколько лет происходит Майдан за Майданом. Смена власти происходит то в одну, то в другую сторону. Люди постоянно недовольны президентами, раньше были недовольны Алмазбеком Атамбаевым, а сейчас его из-под стражи освободили. В Бишкеке непонятные качели с властью. Думаю, это связано с тем, что власть чересчур мягкая».

Зиннуров заверил, что в ситуации в Бишкеке замешаны третьи страны. По его словам, взятие Белого дома и сопротивление местным правоохранителям будут использовать, чтобы дискредитировать власть и вывести еще больше людей на улицы.

«Однозначно, эту ситуацию будут использовать, это точно. Любое подобное расшатывание ситуации не происходит никогда без участия третьих стран. Пока назвать конкретные государства сложно, потому что работает правило "не пойман – не вор". В любом случае, действуют некоммерческие организации, которые финансируются Западом», — сообщил парламентарий.

Конечно же, для России беспорядки в Киргизии не несут ничего хорошего, добавил Зиннуров. Москва поддерживала дружеские отношения как с Атамбаевым, так и с нынешним президентом страны Сооронбаем Жээнбековым. Однако протесты на улицах Бишкека все же необходимо прекратить, уверен спикер.

Явка на выборах в Киргизии составила 56,5%. По предварительным результатам, в парламент Киргизии попали четыре партии: центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», 7,11%), а также правительственные «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», 23,89%) и «Биримдик» («Единство» 24,52%).

Вечером 5 октября 2020 года на центральной площади киргизской столицы Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек. Спустя несколько часов они захватили Белый дом и разгромили парламентские кабинеты. На этом возмущенные жители Бишкека не остановились. После парламента они направились к зданию Госкомитета национальной безопасности, где освободили из-под стражи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

Экс-президент Алмазбек Атамбаев ранее был осужден за незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Изначально Атамбаев проходил по делу как свидетель, но потом ему предъявили обвинение в коррупции. В августе 2019 года представители генпрокуратуры заявили, что Атамбаева обвиняют также в захвате заложников, убийстве, насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и организации массовых беспорядков.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева ранее заявила, что рассматривался вопрос о самороспуске Центральной избирательной комиссии. По ее словам, в ходе данной компании киргизская ЦИК «дискредитировала себя».