Рогозин рассказал о сложностях адаптации человеческого организма в космосе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о сложностях адаптации человеческого организма к длительному нахождению в космосе, передает "Интерфакс-АВН".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что для адаптации человеческого организма к длительному нахождению в космосе потребуется приложить огромные усилия, а также увеличить количество соответствующих исследований на Международной космической станции, передает "Интерфакс-АВН".

"Сможет ли клетка человека провести в космосе, вне защиты магнитного поля Земли достаточно длительное время? Для этого потребуется приложить колоссальные усилия - и биомедицинские, и иного плана", - сообщает Рогозин.

Известно, что в конференции участвовал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), который сообщил о разработке стратегии развития космической медицины до 2030 года. Данная разработка может стать совместным межведомственным документом ФМБА и "Роскосмоса".