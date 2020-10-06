Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:20   6 Октября 2020
Армия

Рогозин рассказал о сложностях адаптации человеческого организма в космосе

Рогозин рассказал о сложностях адаптации человеческого организма в космосе

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о сложностях адаптации человеческого организма к длительному нахождению в космосе, передает "Интерфакс-АВН".

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что для адаптации человеческого организма к длительному нахождению в космосе потребуется приложить огромные усилия, а также увеличить количество соответствующих исследований на Международной космической станции, передает "Интерфакс-АВН".

"Сможет ли клетка человека провести в космосе, вне защиты магнитного поля Земли достаточно длительное время? Для этого потребуется приложить колоссальные усилия - и биомедицинские, и иного плана", - сообщает Рогозин.

Известно, что в конференции участвовал руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), который сообщил о разработке стратегии развития космической медицины до 2030 года. Данная разработка может стать совместным межведомственным документом ФМБА и "Роскосмоса".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#космос #человек #рогозин #сложности

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров