«Волонтеры» с коробками — вне закона. Как распознать мошенников

В России запретили собирать деньги в переносные ящики для пожертвований. 5 октября вступили в силу поправки в федеральный закон «О благотворительной деятельности и волонтерстве».

В России наконец-то запретили собирать пожертвования в транспорте и на улицах. В теории это должно остановить «коробочников», которые просят деньги на разные благие цели, но на самом деле просто мошенникиhttps://t.co/N9VOqzbiIq pic.twitter.com/BYq7UsF19L — Новости от 66.RU (@66ru) October 5, 2020

Людей, собирающих пожертвования в ящики, иначе называют «коробочниками». Их можно заметить на улицах и в общественном транспорте. Чаще всего они просят деньги на лечение тяжелобольных детей или поддержание пенсионеров, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

В документе подчеркивается, что использование переносных ящиков для сбора благотворительных пожертвований теперь разрешается исключительно для мероприятий некоммерческих организаций, у которых есть такое право. За нарушение предлагается установить штрафы.

Руководитель благотворительного фонда «Цвет жизни» Елена Хорс в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявила, что до сегодняшнего дня отличить настоящий благотворительный фонд от нелегального было практически невозможно.

«Я лично останавливала и проверяла документы, сейчас, по факту, это серьезная проблема. Если юридическое лицо зарегистрировано, у человека заключен договор о сборе пожертвований, то в принципе до вчерашнего постановления было очень сложно понять обычному человеку, что это такое и можно ли такому верить», — сетует собеседница издания.

По словам общественницы, мошенников распознать не удается даже по надписям на самом ящике. Как правило, информация о фонде, равно как и ссылка на сайт, где должно официально подтверждаться проведение сбора средств, написана мелким шрифтом.

«Опуская деньги в ящик, человек, по сути, подписывается под некой публичной офертой, которая должна быть размещена на сайте фонда. Но если ненастоящие фонды это и делают, то, как правило, мелким шрифтом. Все равно человек это не прочитает и, скорее, среагирует на фотографию больного ребенка на ящике. Но чаще всего фотографии украдены и родители даже не в курсе, что на "их ребенка" таким образом собирают средства», — рассказывает Хорс.

Следует отметить, что вступившие в силу поправки разрешают устанавливать стационарные ящики для сбора средств только некоммерческим организациям. Однако переносные коробки вне публичных мероприятий запрещается использовать даже им, не говоря уже о мошенниках.

Как объясняет Елена Хорс, единственной благотворительной организацией, которая проводит публичный сбор денег, это «Детские деревни — SOS». В России таких деревень шесть. Они в обязательном порядке публикуют информацию о проводимых мероприятиях у себя на сайте. Все остальные — преимущественно «фонды-однодневки».

«Это фонды, которые созданы для отмывания таким образом денег. Привлекается молодежь, с ними оформляются волонтерские договора. Работы фондов направлены на то, чтобы эту деятельность прекратить, и чтобы таких сборов не было, потому что любой ящик для пожертвований оформляется как некая стационарная точка. Для его вскрытия собирается специальная комиссия, обязательно на сайте фонда указан адрес, где находится такой ящик. Все остальное — это нелегально», — констатирует собеседница ПС.

Проблему мошенников можно решить через объединения фондов и публичность информации, добавила Хорс. Важно объяснить гражданам, особенно старшему поколению, что любой сбор в общественном транспорте и на улицах нелегален.

«Это все уходит в регионы, к сожалению, там новые фонды такие акции проводят, ходят в торговые центры. Это вопрос открытости информации, в том числе через СМИ. Реальные публичные фонды ведут открытую деятельность, публикуют отчеты о своей деятельности, и подобным не занимаются», — предупреждает эксперт.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин в комментарии ПС подчеркнул, что исполнение закона потребует какое-то время. Кроме того, он отметил, что важно учитывать не только размер санкций за нарушение, но и дальнейшую работу правоохранительных органов для пресечения незаконной деятельности.

«Вы хотите сразу, чтобы они исчезли с улицы. Нет, для этого требуется естественная работа правоохранителей и контролирующих структур. Без всякого сомнения», — сказал депутат.

В середине сентября в Госдуму внесли законопроект о штрафах за нелегальные ящики для пожертвований. С инициативой выступила депутат Наталья Костенко от фракции «Единая Россия». Она предложила установить штраф до 100 тысяч рублей, дифференцировав ответственность в зависимости от субъекта нарушения: либо лицо имело право использовать ящик, либо нет.