Новое общественное пространство открылось по улице Ленсовета в Петербурге

Новое общественное пространство для детей открылось во дворе на улице Ленсовета в Санкт-Петербурге. Информация появилась на сайте администрации Московского района.

Игровой комплекс в виде корабля появился во дворе, в нем прослеживается тема викингов. Также установлены качели и песочный городок, рассказали в пресс-службе администрации. В пространстве оборудована спортплощадка с гимнастическими тренажерами.

Садовники высадили деревья и кустарники, также появились отдельные зоны с цветами. Вместо протоптанных тропинок сделаны пешеходные дорожки с плиточным покрытием.

Ранее глава Северной столицы Александр Беглов подвел на своей странице во "ВКонтакте" итоги минувшей недели. Она была посвящена внешним связям и реализации национальных проектов и федеральных программ.