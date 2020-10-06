В Sohu подвели неутешительный итог провокаций Украины против РФ

Киев, отказавшись от сотрудничества с Россией, поставил украинские военно-промышленные предприятия на грань краха. Об этом пишут аналитики китайского издания Sohu, отмечая, что Украина выбрала довольно спорный путь после распада СССР.

В наследство от Советского Союза независимой Украине досталась третья часть всей военно-промышленной базы СССР, однако Киев не смог воспользоваться этим подарком и использовать его на благо страны. Большая часть крупных украинских предприятий судостроительной и авиационной промышленности находится в плачевном состоянии, отмечают китайские журналисты.

«Украинские промышленные предприятия оказались на грани банкротства», — говорится в эксклюзивном переводе материала, опубликованном изданием «ПолитРоссия».

Продукция таких предприятий как «Мотор Сич» и «Антонов», напоминают китайские журналисты, известна во всем мире. Однако сейчас эти предприятия, которые в советское время разрабатывали и производили передовые образцы техники, оказались в очень тяжелом положении. Заводы страдают не только из-за отсутствия заказов, но и из-за того, что нет рынков сбыта для произведенной продукции.

Главной причиной этой тяжелой ситуации стал разрыв Киевом всех связей с Россией, куда ранее поставлялась значительная часть украинской продукции. Теперь же российский рынок оказался закрыт для украинских производителей самолетов, кораблей и двигателей.

Стремление Украины к вступлению в НАТО и Евросоюз заставило страну выбрать прозападный курс. Однако сейчас уже ясно, что эта тактика оказалась ошибочной, так как ни европейцы, ни американцы не спешат заключать контракты с украинскими предприятиями.

«Запад подтолкнул Украину к провокациям против России. Что страна получила взамен? Крым ушел к РФ, Украина находится на грани распада», — отмечают аналитики китайского СМИ.

Если в ближайшее время украинские власти не найдут баланса в отношениях с восточным соседом, страна может окончательно лишиться остатков промышленности. Если политическая ситуация не изменится, такое развитие событий выглядит вполне реальным, убеждены аналитики Sohu.