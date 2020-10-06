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15:46   6 Октября 2020
Общество

Ревнивый сожитель Конкиной убил ее попугая печеньем

Ревнивый сожитель Конкиной убил ее попугая печеньем

Сожитель погибшей Софии Конкиной Михаил Серов убил ее попугая из ревности — птицу девушке подарил бывший возлюбленный, передает "Комсомольская правда".

За два дня до трагической гибели Софии умер ее любимый попугай. Коллега девушки рассказала, что Конкина возила его по врачам и не жалела денег на лечение.

Дочь Софии призналась, что Серов умышленно кормил попугая печеньем, зная, что так делать нельзя, сообщила адвокат Конкиных Юлия Нитченко. Болеть питомец начал после того, как Михаил стал угощать его запрещенными продуктами и постоянно оставлять на сквозняке. Попугая, поедающего печенье, сожитель Конкиной снимал на видео и выкладывал в своем Instagram.

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Автор: Юлия Яковлева
#ревность #сожитель #попугай #конкина

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