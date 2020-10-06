МИД РФ прокомментировал ситуацию в Киргизии

Российское министерство иностранных дел прокомментировало ситуацию в Киргизии, об этом говорится на сайте ведомства.

Как указывается в сообщении, Россия выражает надежду на разрешение кризиса в республике в скорейшем будущем без применения силы политическим путем.

"Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии – своего стратегического партнера и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны", — указывается в сообщении МИД РФ.

Кроме того, ведомство отмечает, что приоритетом развития ситуации в республике должно оставаться поддержание условий в рамках действующего законодательства и Конституции. Также МИД России призвал все политические силы республики сохранить стабильность и безопасность внутри страны.