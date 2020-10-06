Американские журналисты заметили проблемы с дыханием у Трампа

Легкие президента США Дональда Трампа могли не вернуться к прежнему состоянию. Видео с американским лидером у Белого дома, где он хватает ртом воздух, опубликовало издание The Mirror.

Президент "наполнял легкие сильнее, чем обычно", считает издание. The Mirror опросило врачей, они связывают трудности в дыхании главы США с осложнениями, вызванными COVID-19.

Дональд Трамп вышел из военного госпиталя Уолтера Рида 6 октября. Американский лидер лечился там от коронавируса три дня. Трамп покинул больницу с маской на лице, помахал рукой журналистам, сказал "Большое спасибо" и поднял большой палец вверх. После президент сел в джип, доехал до вертолета и улетел.

Сообщения о болезни Дональда Трампа появились 2 октября. Супруга президента Мелания Трамп тоже заразилась коронавирусом. Врач американского лидера рассказал, что чета чувствует себя хорошо и останется в резиденции до выздоровления.