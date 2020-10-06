Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:39   6 Октября 2020
Шоу-бизнес

Актер из "Твин Пикса" умер от лихорадки Западного Нила

Актер из "Твин Пикса" умер от лихорадки Западного Нила

Американский актер Кларк Миддлтон скончался на 64-м году жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

Информация о смерти актера появилась на сайте еженедельника Variety. Журналисты издания узнали о случившемся от жены Миддлтона. По ее словам, актер скончался 4 октября от неизлечимой болезни. Долгое время Миддлтон страдал от лихорадки Западного Нила. Это заболевание, как отмечают ученые, передается через укусы комаров и в 80% случаев протекает бессимптомно.

За свою профессиональную карьеру Миддлтон снялся во множестве фильмов, которые впоследствии стали культовыми. Поклонникам кино актер стал известен благодаря участию в таких картинах, как "Убить Билла 2" и "Черный список".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Илья Романович
#сша #смерть #актер #миддлтон

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров