15:39 6 Октября 2020Шоу-бизнес
Актер из "Твин Пикса" умер от лихорадки Западного Нила
Американский актер Кларк Миддлтон скончался на 64-м году жизни, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
Информация о смерти актера появилась на сайте еженедельника Variety. Журналисты издания узнали о случившемся от жены Миддлтона. По ее словам, актер скончался 4 октября от неизлечимой болезни. Долгое время Миддлтон страдал от лихорадки Западного Нила. Это заболевание, как отмечают ученые, передается через укусы комаров и в 80% случаев протекает бессимптомно.
За свою профессиональную карьеру Миддлтон снялся во множестве фильмов, которые впоследствии стали культовыми. Поклонникам кино актер стал известен благодаря участию в таких картинах, как "Убить Билла 2" и "Черный список".