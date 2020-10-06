Политолог определил возможную роль США в карабахском конфликте

С 27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе продолжается вооруженный конфликт между Арменией и Азербайджаном. Эксперты издания The National Interest считают, что затянувшееся противостояние может угрожать безопасности западных стран.

США недооценили роль Южного Кавказа — западные ворота в Центральную Азию. Регион был в шаге от войны: даже случайные наблюдатели отмечали обострения этого якобы «замороженного» конфликта в течение последних десятилетий.

В реальности Карабах жил на пороховой бочке. За последние несколько лет предпосылки, на которых зиждилось шаткое равновесие в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР), были, по сути, разрушены. Как полагают аналитики американского издания, вопрос о том, кто начал ссору — вторичен. Гораздо важнее выделить главные причины конфликта.

Во-первых, нарушение норм международного права. Во-вторых, слияние геополитики региона с Ближним Востоком. И в-третьих, Армения после бархатной революции 2018 года явно дала понять, что не намерена уступать соседу и пяди земли.

В первой войне 1990-х годов Армения, пользуясь внутренними неурядицами Азербайджана и поддержкой России, страна заняла преимущество над территорией, где большинство этнического населения составляют армяне.

Такой сценарий предполагал, что Азербайджан попытается вернуть статус-кво. Когда спустя десятилетие страна смогла добывать большие объемы нефти, Баку потратил значительную часть этой сверхприбыли на вооруженные силы. В течение нескольких лет расходы Азербайджана на оборону превышали весь бюджет Армении.

Баку построил все свои усилия по восстановлению территориальной целостности на апелляциях к международному праву и дипломатии в международных институтах. Но за последние несколько лет Азербайджан пришел к выводу, что эта политика зашла в тупик. Это подтолкнуло руководство страны действовать решительнее в отношении Нагорного Карабаха.

Еще один важный фактор — это подход Армении к конфликту. Когда Никол Пашинян пришел к власти после бархатной революции в 2018 году, Азербайджан молчаливо его приветствовал. Баку воздержался о того, чтобы воспользоваться политической нестабильностью в Ереване и атаковать ослабевшие позиции армянских войск на границе НКР.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев одобрил приход к власти Пашиняна, который не имел корней в НКР, хотя оба его предшественника были родом оттуда. Баку, похоже, рассчитывал, что новый кабмин Армении будет готов работать над компромиссным решением конфликта.

Вышло наоборот. При Пашиняне позиция Армении ужесточилась. В 2019 году Пашинян отказался от «Мадридских принципов», которые служили основой для переговоров с 2007 года. Ереван также стремился изменить сам формат переговоров, требуя вовлечения в них местного руководства НКР.

Безуспешные многолетние переговоры явно очерчивали угрозу военного сценария. Редкие встречи на высшем уровне привели к тому, что стороны интерпретировали слова друг друга самым зловещим образом. Казалось, что коллективный Запад отчаялся направить оппонентов в конструктивное русло и попросту умыл руки.

За последние два года Европейский Союз (ЕС) и США разработали стратегию для Центральной Азии, но, похоже, упустили тот факт, что без Южного Кавказа планы по наращиванию присутствия в самом сердце евразийского континента обречены.

Продолжающиеся боевые действия напоминают США и Европе о том, что они игнорируют безопасность на Южном Кавказе на свой страх и риск. В регионе многое поставлено на карту, и эскалация конфликта может быть остановлена только с помощью международного диалога. Посредничество других стран поможет фактически урегулировать этот конфликт раз и навсегда. Сейчас только западным державам это под силу, уверены аналитики NI.

Кандидат политических наук института США и Канады РАН Олег Криволапов в беседе с «Политикой Сегодня» допустил, что Вашингтон может вмешаться в события в Нагорном Карабахе не только путем дипломатии. Пентагон может в будущем послать войска на территорию непризнанной республики, чтобы под предлогом урегулирования конфликта фактически взять под контроль спорный регион. Однако ввода американских войск на Кавказ в 2020 году ждать не стоит, уверен эксперт:

«В этом году США точно не введут войска в Нагорно-Карабахскую Республику. Сейчас в стране сложная ситуация из-за президентских выборов и любые катаклизмы извне никого не интересуют. Стороны политического столкновения в Вашингтоне пока не торопятся вмешиваться в конфликт, потому что им сложно просчитать последствия такого шага. В будущем, если конфликт в НКР затянется, все будет зависеть только от того, чья администрация окажется в Белом доме в январе».

Напомним, выборы президента в США назначены на 3 ноября 2020 года. Инаугурация пройдет 20 января следующего года. От Республиканской партии кандидатом является действующий лидер Дональд Трамп, от Демпартии – Джозеф Байден. Ранее 45-й президент США вернулся в Белый дом после того, как у него диагностировали коронавирус.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в официальном заявлении по НКР сообщил, что на территорию республики стремятся попасть боевики из террористических организаций.