Премьер-министр Армении посетил Нагорный Карабах

Глава Правительства Армении Никол Пашинян прибыл в Карабах для проведения совещания. Об этом сообщает Интерфакс.

Военное совещание на территории Нагорно-Карабахской Республики провели премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент республики Арцах Араик Арутюнян. В заседании принял участие также высший офицерский состав Карабаха, сообщает пресс-служба правительства республики.

"Командующий армией обороны НКР Джалал Арутюнян доложил об оперативной ситуации на фронте, нанесении контрударов в ответ на действия противника, о предстоящих шагах вооруженных сил Карабаха", — отметили в пресс-службе правительства Армении.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. В Баку заявили, что первыми атаковали армянские войска. Ереван настаивает на том, что ВС Азербайджана начали конфликт с наступления в карабахском направлении.