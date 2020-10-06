Аварийный самолет благополучно сел в Пулково

Неубранная передняя стойка шасси вынудила экипаж рейса 7R289 авиакомпании “Руслайн” Санкт-Петербург — Йошкар-Ола запросить аварийную посадку Пулково. ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта сообщил, что самолет благополучно приземлился в 14:32.

Правильные действия экипажа рейса 7R289 авиакомпании “Руслайн”, который четко следовал по инструкции, позволили обойтись без каких-либо последствий во время нештатной ситуации. Самолет с 26 пассажирами и тремя членами экипажа после выработки топлива благополучно приземлился в Пулково. Компания занялась поисками возможности отправить пассажиров в пункт назначения.