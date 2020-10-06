Турция готова работать с РФ по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе

Анкара выразила свою готовность совместно урегулировать нагорно-карабахский конфликт, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом рассказывает РИА Новости.

Турецкое министерство иностранных дел (МИД) заявило о том, что готово приступить к совместным действиям с Москвой по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе. Ведомство также отметило, что ситуация требует решения проблемы "в корне".

"Есть необходимость совместных действий Анкары и Москвы", — также подчеркнул Мевлют Чавушоглу.

Ранее телеканал "360" сообщило о том, что столица Нагорного Карабаха превратилась в город-призрак под ударами противника. Улицы Степанакерта опустели, магазины начали закрываться, а в воздухе постоянно слышится звук сирены.