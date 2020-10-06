СМИ выдали за новое видео нападение на Жээнбекова в 2017 году

СМИ распространили ролик трехлетней давности, где запечатлено нападение на действующего лидера Киргизии Сооронбая Жээнбекова, и выдали его за новое видео. Об этом пишет РИА Новости.

Нападение было совершенно в 2017 году во время выступления Сооронбая Жээнбекова в городе Ош, втором по численности населения после Бишкека. СМИ на фоне начавшихся в Киргизии протестов из-за недовольства итогами парламентских выборов пытались выдать ролик за новый, сообщает агентство.

Митинг в поддержку действующего президента республики прошел на центральной площади города Ош. Собравшиеся высказались против происходящих в столице Киргизии событий, передает 24.kg.