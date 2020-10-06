Нарышкин сообщил о боевиках с Ближнего Востока в карабахском конфликте

Радикалы с Ближнего Востока участвуют в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

В зону нагорнокарабахского конфликта прибыли уже тысячи боевиков из различных террористических группировок, отметил Нарышкин. Среди участников боевых действий он назвал "Фиркат Хамза", "Султан Мурад", участников бывшей "Джебхат ан-Нусры" (организация запрещена на территории РФ). Также в Карабахе находятся курдские экстремисты.

"Причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне", — заявил глава СВР.

Он выразил уверенность в том, что стороны конфликта прекратят вооруженные столкновения, и сядут за стол переговоров. Однако Закавказье может стать стартовой площадкой для террористических организаций, и это вызывает беспокойство у СВР, подчеркнул Нарышкин.