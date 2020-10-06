Грязные тканевые маски представляют серьезную угрозу для окружающих

Граждане РФ серьезно рискуют, когда не стирают и не обрабатывают многоразовые медицинские маски. Об этом заявила врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с NEWS.ru.

Россияне нередко используют многоразовые маски в целях экономии средств, однако если человек вовремя не обрабатывает их или не стирает тканевое изделие, средства индивидуальной защиты (СИЗ) могут превратиться в рассадник инфекции, уточнила эксперт. Через грязную ткань вирус может спокойно попасть в слизистые.

Такие маски необходимо ежедневно стирать, уточнила Лапа. При покупке сменного СИЗ можно снаружи обработать ее санитайзером, а внутреннюю часть разгладить с помощью утюга. В осенний период маску лучше носить не только на улице, но и в общественных местах. Начавшийся осенью грибковый сезон может спровоцировать различные хронические инфекции.