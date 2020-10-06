Правительство Асада занимается восстановлением дорожной сети в Алеппо

Правительство Сирии во главе с президентом Башаром Асадом занимается восстановлением автомобильных дорог, соединяющих провинции Алеппо, Ракка и Хама, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Восстановление южного ответвления трассы Алеппо - Ракка длиной в 17 километров обойдется Дамаску в 400 миллионов сирийских фунтов (около 780 тысяч долларов). Рабочие расчищают обочины от обломков, снимают старый асфальт, укладывают новое покрытие, передает ФАН.

Эти районы были освобождены от террористов в 2018 году. Беженцы постепенно возвращаются в окрестные деревни, поэтому дорогу следует восстановить в кратчайшие сроки.

Трасса соединяет с городом международный аэропорт Алеппо, а также трассу Алеппо - Ракка с дорогой на Дамаск.

Президент Сирии Башар Асад распорядился максимально быстро отреставрировать исторические объекты в Алеппо. Сейчас начали работу крытые рынки, что положительно сказывается на городской экономике.