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14:29   6 Октября 2020
Общество

Ринк допустил пищевое отравление в "деле Навального"

Ринк допустил пищевое отравление в "деле Навального"

Блогер Алексей Навальный внешне похож на человека, перенесшего пищевое отравление или диабетическую кому, заявил разработчик "Новичка" Леонид Ринк в интервью РИА Новости.

Основатель ФБК (признан иноагентом) не похож на жертву отравления фосфорными боевыми веществами, считает Ринк. Организация по запрещению химического оружия готова предоставить России результаты экспертизы по ситуации с блогером Алексеем Навальным, следует из официального заявления ОЗХО.

Представители ОЗХО получили от РФ запрос о содействии в расследовании инцидента с основателем ФБК. Гендиректор организации Фернандо Ариас поблагодарил Россию за доверие техническому секретариату ОЗХО.

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Автор: Яна Либерман
#навальный #новичок #ринк

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