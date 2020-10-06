Ринк допустил пищевое отравление в "деле Навального"

Блогер Алексей Навальный внешне похож на человека, перенесшего пищевое отравление или диабетическую кому, заявил разработчик "Новичка" Леонид Ринк в интервью РИА Новости.

Основатель ФБК (признан иноагентом) не похож на жертву отравления фосфорными боевыми веществами, считает Ринк. Организация по запрещению химического оружия готова предоставить России результаты экспертизы по ситуации с блогером Алексеем Навальным, следует из официального заявления ОЗХО.

Представители ОЗХО получили от РФ запрос о содействии в расследовании инцидента с основателем ФБК. Гендиректор организации Фернандо Ариас поблагодарил Россию за доверие техническому секретариату ОЗХО.