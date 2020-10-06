Американские ученые развеяли миф о вреде медицинских масок

Американские ученые во главе с пульмонологом Медицинского центра ветеранов в Майями, доктором Майклом Кампосом провели исследование о вреде ношения защитных масок. Итоги опубликованы на сайте американского медицинского журнала Annals of the American Thoracic Society, сообщает издание The National Interest.

There appears to be no direct link between wearing face masks and coverings and carbon dioxide poisoning, according to a new study published in the Annals of the American Thoracic Society. https://t.co/OYjSsaYUIM — National Interest (@TheNatlInterest) October 6, 2020

В июне группа жителей Флориды оспорила закон штата о ношении масок. Поводом для коллективного иска стало убеждение в том, что маски вызывают одышку и отравление углекислым газом.

Для эксперимента было выбрано 15 здоровых людей и 15 ветеранов вооруженных сил с тяжелой формой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Специалисты сравнивали реакцию на медицинские маски у представителей обеих групп испытуемых.

Врачи заключили, что как здоровые участники эксперимента, так и участники с ХОБЛ не испытывают проблем с дыханием в маске: нарушений газообмена специалисты не зафиксировали. При этом исследователи проводили замеры в состоянии покоя и при ходьбе на короткие дистанции.

Что касается одышки, то доктор Кампос ее возникновение у некоторых людей не склонен напрямую увязывать с нарушением газообмена. По словам специалиста, маска попросту мешает вздохнуть полной грудью особенно при высоких физических нагрузках.

В исследовании отмечается, что в эксперименте участвовали всего 30 человек, однако его авторы сошлись во мнении, что маска абсолютно безопасна для человека.

Эксперты напомнили, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем. Это происходит, когда человек разговаривает, кашляет и чихает. Использование маски понижает риск заражения новой формой вируса.