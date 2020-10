Американские ученые развеяли миф о вреде медицинских масок

Американские ученые во главе с пульмонологом Медицинского центра ветеранов в Майями, доктором Майклом Кампосом провели исследование о вреде ношения защитных масок. Итоги опубликованы на сайте американского медицинского журнала Annals of the American Thoracic Society, сообщает издание The National Interest.

There appears to be no direct link between wearing face masks and coverings and carbon dioxide poisoning, according to a new study published in the Annals of the American Thoracic Society. https://t.co/OYjSsaYUIM