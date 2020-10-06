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14:46   6 Октября 2020
Весь мир

Американские ученые развеяли миф о вреде медицинских масок

Американские ученые развеяли миф о вреде медицинских масок

Американские ученые во главе с пульмонологом Медицинского центра ветеранов в Майями, доктором Майклом Кампосом провели исследование о вреде ношения защитных масок. Итоги опубликованы на сайте американского медицинского журнала Annals of the American Thoracic Society, сообщает издание The National Interest.

В июне группа жителей Флориды оспорила закон штата о ношении масок. Поводом для коллективного иска стало убеждение в том, что маски вызывают одышку и отравление углекислым газом.

Для эксперимента было выбрано 15 здоровых людей и 15 ветеранов вооруженных сил с тяжелой формой хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Специалисты сравнивали реакцию на медицинские маски у представителей обеих групп испытуемых.

Врачи заключили, что как здоровые участники эксперимента, так и участники с ХОБЛ не испытывают проблем с дыханием в маске: нарушений газообмена специалисты не зафиксировали. При этом исследователи проводили замеры в состоянии покоя и при ходьбе на короткие дистанции.

Американские ученые развеяли миф о вреде медицинских масок

Что касается одышки, то доктор Кампос ее возникновение у некоторых людей не склонен напрямую увязывать с нарушением газообмена. По словам специалиста, маска попросту мешает вздохнуть полной грудью особенно при высоких физических нагрузках.

В исследовании отмечается, что в эксперименте участвовали всего 30 человек, однако его авторы сошлись во мнении, что маска абсолютно безопасна для человека.

Эксперты напомнили, что вирус может передаваться воздушно-капельным путем. Это происходит, когда человек разговаривает, кашляет и чихает. Использование маски понижает риск заражения новой формой вируса.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#вред #защитная маска #коронавирус

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