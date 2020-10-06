Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:20   6 Октября 2020
Экономика

Путин перечислил главные приоритеты федерального бюджета на 2021-2023 годы

Путин перечислил главные приоритеты федерального бюджета на 2021-2023 годы

Исполнение социальных обязательств перед гражданами должно быть важнейшим приоритетом для реализации средств федерального бюджета на 2021-2023 годы. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Федеральный бюджет в России на ближайшие годы должен также использоваться для развития страны. Об этом во вторник рассказал президент России Владимир Путин. Он также попросил членов правительства и Совфеда проработать все ключевые вопросы по этой теме.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#путин #бюджет #развитие

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров