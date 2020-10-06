Аналитики высоко оценили соглашение Хафтара и Майтыга по нефти

Аналитики Forbes проанализировали соглашение о возобновлении нефтедобычи, заключенное Халифой Хафтаром и Ахмедом Майтыгом. Эксперты уверены, что документ пойдет на пользу экономике Ливии, пишет ФАН.

Подписанное главнокомандующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и вице-премьером Правительства национального согласия Ахмедом Майтыгом соглашение о возобновлении добычи и экспорта нефти вернет Ливию на мировой рынок нефтепродуктов, что благоприятно отразится на экономике североафриканского государства, передает Федеральное агентство новостей.

Добыча сырья в Ливии уже к концу года будет увеличена до миллиона баррелей в сутки. Это также положительно скажется на весе национальной валюты - ливийского динара, который сейчас переживает глубокую инфляцию. Возобновление нефтедобычи стабилизирует курс.

Однако есть и те, кому соглашение по нефти невыгодно. Глава Национальной нефтяной компании мустафа Саналла, как отмечают аналитики Forbes, видит в соглашении угрозу монополии на принятие решений, связанных с отраслью нефтедобычи. Поэтому Саналла отказался отменять форс-мажор на месторождениях, которые уже полностью готовы возобновить работу.

Во время правления Муаммара Каддафи доходы от добычи нефти распределялись на социальные нужды. В Ливии была бесплатной медицина, образование, рождаемость показывала стабильный рост. Сейчас ливийцы не получают ничего от природных богатств Ливии и вынуждены обходиться даже без коммунальных услуг, так как ПНС не выделяет необходимые средства на обеспечение подачи воды и электроэнергии.

Эксперты Forbes отмечают, что ситуация скоро изменится, так как после перераспределения природных ресурсов доходы будут направлены на нужды мирного населения.