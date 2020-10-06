Смольный и банк "Санкт-Петербург" объявили о сотрудничестве в соцсфере

Соглашение о сотрудничестве подписали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев, сообщается на сайте городской администрации.

В пресс-службе главы города отметили важность повышения уровня благосостояния города и его жителей. На общем счету сотрудничества Петербурга и финансовой организации уже есть реформирование ЖКХ, поддержка представителей малого предпринимательства, развитие ипотеки, а также успех программы доступного жилья для петербургской молодежи. Совместная деятельность будет продолжаться, отметил Беглов.

В рамках улучшения сферы экономического развития банк возьмет на себя совершенствование системы кредитования юрлиц, которые занимаются проектированием и строительством объектов социальной инфраструктуры. Также финансовая организация намерена внедрять для населения современные банковские технологии, механизмы электронных платежей. Кроме того, банк "Санкт-Петербург" заинтересован в создании проектов, нацеленных на развитие малого и среднего бизнеса.