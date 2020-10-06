Путин заявил о готовности властей к любой ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин на онлайн-заседании заявил, что власти готовы к любому развитию эпидемиологической ситуации с коронавирусом. Об этом пишет ТАСС.

Российский лидер отметил, что угроза COVID-19 еще не отступила. При этом, эпидемиологическую ситуацию в стране власти держат на контроле. Со слов президента, граждане России не останутся одни в пандемию. Власти будут поддерживать систему здравоохранения и социальную сферу.

"Мы будем действовать четко и согласованно", — заверил Путин.

Правительство Москвы ужесточает карантинные меры на фоне второй волны пандемии коронавируса. Мэр столицы Сергей Собянин ввел новые ограничения на пользование общественным транспортом для школьников и пенсионеров. Также работодателей в Москве обязали перевести 30% сотрудников на дистанционный формат работы.