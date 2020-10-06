Инфекционист Малышев объяснил погрешности в статистике по коронавирусу

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что каждый второй человек переносит COVID-19. Об этом во вторник заявил инфекционист Николай Малышев.

Некоторые люди обращаются за помощью специалистов, а некоторые предпочитают просто оставаться дома, уточнил он. Те граждане, которые хорошо себя чувствуют, боятся идти сдавать анализы, так как могут оказаться среди тех, у кого есть симптомы коронавируса. Этим и объясняется погрешность статистики по пациентам с коронавирусной инфекцией.

"При обследовании тестируется определенный контингент, тот, кто больше рискует заболеть. Остальные не обследуются, но если взять их всех, то, конечно, может оказаться, что каждый десятый —заболевший. Это хорошо, так как у большинства сформируется иммунитет", — подчеркнул эксперт.

Работа по выявлению коронавируса у россиян ведется крайне активно, напомнил Малышев. Он заявил, что COVID-19 ничем не отличается от других заболеваний, с которыми люди привыкли сталкиваться в повседневной жизни.