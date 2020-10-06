Петербургский режиссер получил престижную награду за короткометражку о Максиме Шугалее

В Смоленске прошел молодежный фестиваль короткометражных фильмов «Евразия.doc: 4 минуты». По его итогам конкурсантам вручили награды. Как сообщает канал Media Малькевич, в шорт-листе фильмов-кандидатов оказался ролик режиссера из Петербурга Олега Гунина «Свои». Короткометражка посвящена истории похищенного в Ливии социолога «Фонда защиты национальных ценностей» Максима Шугалея.

В 2019 году Шугалей и его коллега Самер Суэйфан отправились в североафриканскую республику для проведения социологических исследований. Стоит заметить, что россияне прибыли в Ливию официально, по приглашению. Однако закончить работу им не удалось – социологов задержали члены исламистской вооруженной группировки и заключили их в неофициальную тюрьму «Митига» в Триполи.

Как ранее рассказывали СМИ, данное место заключения печально известно систематическими пытками и издевательствами над узниками. Официальных обвинений россиянам не предъявлено до сих пор. Есть информация, что Шугалей в ходе работы раздобыл сведения, обнародование которых способно негативно отразиться на имидже самопровозглашенной триполитанской власти в лице так называемого Правительства национального согласия (ПНС), возглавляемого Файезом Сарраджем. Боевики, захватившие Шугалея и Суэйфана, не идут на диалог и не предоставляют информацию о текущем положении россиян.

Короткометражная кинолента «Свои» создавалась для привлечения внимания к проблеме похищенных социологов. Ее герой, простой офисный сотрудник, проникается печальной историей Максима Шугалея и хочет рассказать о произошедшем окружающим. Этот короткий фильм делает отсылку к полноценному фильму «Шугалей», из которого персонаж и узнал о похищении и пленении российских ученых.

Кинолента «Шугалей», режиссером которой выступил Денис Нейманд, вышла на экраны в мае. Главную роль в фильме сыграл актер Кирилл Полухин. Вторая часть картины вызвала ажиотаж – спустя две недели после премьеры «Шугалей-2» побил рекорды рейтинга онлайн-показов на площадке ivi.ru. Это тот эффект, на который и рассчитывали создатели обеих кинолент – чем больше людей узнает об истории похищения и незаконного заключения россиян, тем шире будет общественный резонанс, что будет способствовать освобождению социологов и возвращению на родину.

В поддержку плененных россиян также проходили разные мероприятия. В их числе турнир единоборств и мотогонки. Также социологов поддержали участники многочисленных акций, проходящих под лозунгом: «Русские не сдаются!».

Соревнования среди короткометражных фильмов «Евразия.doc: 4 минуты» организуются при фестивале «Евразия.DOC». Цель проекта: выявление талантливых авторов, способных снять фильм, прямо или косвенно связанный с общественно-политической жизнью стран постсоветского пространства. Мероприятие проводится в Смоленске и Минске с 2016 года.