13:53 6 Октября 2020Спорт
Путин призвал оградить детские спортивные секции от работников с судимостью
Глава России Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту потребовал не допускать людей с судимостью к работе с детьми в секциях по физическому развитию. Об этом пишет ТАСС.
Со слов Путина, детские спортивные организации тоже являются образовательными учреждениями. Тренер выполняет те же функции, что и школьный преподаватель. Согласно российским законам, в сфере образования запрещено работать людям с судимостью. Следовательно, такое же правило необходимо распространить на спортивные секции.
"Тренер в спортивной школе — он ведь такой же педагог, как и учитель физической культуры. Все организации, где дети занимаются спортом, по сути своей образовательные", — заявил российский лидер.