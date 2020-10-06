Путин призвал оградить детские спортивные секции от работников с судимостью

Глава России Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту потребовал не допускать людей с судимостью к работе с детьми в секциях по физическому развитию. Об этом пишет ТАСС.

Со слов Путина, детские спортивные организации тоже являются образовательными учреждениями. Тренер выполняет те же функции, что и школьный преподаватель. Согласно российским законам, в сфере образования запрещено работать людям с судимостью. Следовательно, такое же правило необходимо распространить на спортивные секции.