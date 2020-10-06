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13:53   6 Октября 2020
Спорт

Путин призвал оградить детские спортивные секции от работников с судимостью

Путин призвал оградить детские спортивные секции от работников с судимостью

Глава России Владимир Путин на заседании Совета по физической культуре и спорту потребовал не допускать людей с судимостью к работе с детьми в секциях по физическому развитию. Об этом пишет ТАСС.

Со слов Путина, детские спортивные организации тоже являются образовательными учреждениями. Тренер выполняет те же функции, что и школьный преподаватель. Согласно российским законам, в сфере образования запрещено работать людям с судимостью. Следовательно, такое же правило необходимо распространить на спортивные секции.

"Тренер в спортивной школе — он ведь такой же педагог, как и учитель физической культуры. Все организации, где дети занимаются спортом, по сути своей образовательные", — заявил российский лидер.

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Автор: Борис Нестеров
#дети #путин #спорт #судимость

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