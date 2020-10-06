Законопроект о праве проживания детей с бабушками поможет сохранить семью

Законопроект о праве ребенка на временное проживание с близкими родственниками поможет сохранить семью, считает первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по вопросам демографии и семьи Павел Пожигайло. В беседе с «Политикой Сегодня» он заметил, что необходимость в изменении Семейного кодекса назрела давно.

Теперь бабушки и дедушки смогут взять под опеку внука до принятия органами решения о судьбе ребенка, если с родителями что-то произошло. Как отмечает Пожигайло, это позволит избежать ситуаций, когда детей изымают и помещают в социальные учреждения, разлучая с остальными родственниками.

«Была ситуация, когда родителей обвинили в преступлении, причем которое они не совершали. Но люди попали в СИЗО, сидели два года, детей у них изъяли. Позже суд их оправдал, они вышли, а детей уже усыновили совершенно другие люди. Забрать назад их невозможно. Это случается с нормальными мамами и папами, а не наркоманами или алкоголиками. Мы мыслим категориями, что детей забирают только у каких-то маргиналов, но это не всегда так», — рассказал эксперт.

Бабушкам и дедушкам предлагают облегчить участие в воспитании внуковhttps://t.co/udClFhuIWU — Парламентская газета (@pnpru) October 5, 2020

Еще одна проблема, которую поможет решить законопроект — изъятие детей из-за бедности, потери работы или даже болезни родителей. Сейчас родственники и посторонние люди имеют равные права на усыновление, объяснил собеседник издания. Изменения в Семейном кодексе обеспечат родным преимущество опеки.

«Особенно это стало актуально в период пандемии. Когда кто-то из родителей теряет работу, органы опеки уже тут как тут, детей сразу же отбирают. Понимаете, бабушки и дедушки не могут конкурировать с богатыми людьми, которые несколько лет ждали усыновления. Органы говорят: "ну, у них квартира больше, кормят лучше". И не учитывается, что ребенок готов не есть и пить, лишь бы быть с родными», — продолжил Пожигайло.

«Есть еще бытовая сторона — если детей много, то всегда кто-то болеет, нередко с ребенком приходится госпитализироваться. Часто бывает и две, и три недели. Для родителя это грозит потерей работы, а где потеря работы, там и опека тут как тут. Получается замкнутый круг. А теперь совершеннолетние братья, сестры или бабушки смогут заменять родителей при госпитализации и во многих других случаях, без лишней бумажной волокиты», — развивает свою мысль член ОП РФ.

Сейчас родители и родственники пытаются решить вопрос с помощью оформления нотариальных доверенностей. Однако, это влечет для семей массу неудобств и издержек, говорит эксперт. Кроме того, юридическая сторона таких доверенностей и вовсе спорна.

«В Москве и Петербурге оформить доверенность легко, а в регионах нотариус может быть единственным в населенном пункте или вообще за сто километров сидеть. Получается, бабушки и дедушки рядом, а нотариус далеко. Это очень тяжело. Теперь, если родители и ребенок согласен, родственники могут совершать все [необходимые] действия. Это морально облегчает ситуацию, это нравственный подход. Семья — это семья, тут добавить нечего», — резюмировал общественник.

Депутаты Госдумы от «Единой России» предложили дополнить Семейный кодекс положением, согласно которому дети с согласия родителей будут вправе находиться под надзором у дедушек, бабушек, совершеннолетних братьев, сестер и других родственников. Законопроект внесла в Госдуму зампред Комитета палаты по контролю и регламенту Наталья Костенко.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» рассказала о выплатах малоимущим семьям на детей в возрасте от трех до семи лет.