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14:51   6 Октября 2020
Ближнее зарубежье

Депутат Рады рассказал, как Украина стала полем боя между РФ и НАТО

Депутат Рады рассказал, как Украина стала полем боя между РФ и НАТО

Украинское руководство одним росчерком пера согласилось превратить страну в поле боя между НАТО и Россией. Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал депутат Верховной рады, бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

По его словам, недавние совместные учения Украины и НАТО, проходившие у российских границ, являлись попыткой спровоцировать Россию на войну. Президент Украины Владимир Зеленский, дал разрешение на участие в учениях не просто сухопутным войскам, но и боевой авиации, боевым кораблям, подчеркнул Кузьмин.

«Когда вы слышите или видите над Киевом натовские самолеты, когда мы слышим о том, что бомбардировщики НАТО курсируют вдоль границы с Россией и нам говорят о том, что это учения, – на самом деле это вранье. Никакие это не учения, — заявил политик. — На самом деле, войска НАТО провоцируют Россию, натовские самолеты у границы с Россией – это не учения».

Кузьмин указал, что войскам НАТО нечему учиться на российско-украинской границе. Они занимаются там только тем, что провоцируют Россию, убежден политик.

Депутат Рады рассказал, как Украина стала полем боя между РФ и НАТО

При этом Кузьмин напомнил, в чем заключалась военная концепция национальной безопасности Украины, которую еще в 2016 году утвердил занимавший тогда пост главы государства Петр Порошенко. Во второй главе документа говорится, что украинская территория может стать местом возможной в ближайшей среднесрочной перспективе войны между войсками НАТО и российской армией.

«Этой концепцией, утвержденной президентом Порошенко, уже предусмотрено, что Украина является территорией, то есть полем боя, на котором войска НАТО и войска Российской Федерации будут выяснять между собой отношения, — подчеркнул депутат. — На нашей земле, на нашей территории указом президента Порошенко».

Президент Зеленский, говорит парламентарий, также подписал указ, разрешающий проводить на украинской территории военные учения НАТО до конца года.

Депутат Рады рассказал, как Украина стала полем боя между РФ и НАТО

У границ России уже расположились войска и военные самолеты НАТО, подчеркивает Кузьмин. В том числе, напоминает он, на украинской земле находятся бомбардировщики с ядерным оружием на борту.

«Это не учения – это провоцирование России. Самолеты НАТО в нашем небе – это провокация войны, реально запахло войной и эта война для Украины вполне реальная», — заключил свое выступление украинский политик.

Напомним, три стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США в сопровождении украинских истребителей 4 сентября на протяжении полутора часов маневрировали в воздушном пространстве над городами Мелитополь и Геническ, в опасной близости от полуострова Крым. Однако воздушные границы Российской Федерации нарушены не были.

Депутат Рады рассказал, как Украина стала полем боя между РФ и НАТО

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Автор: Александр Люблинский
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