Депутат Рады рассказал, как Украина стала полем боя между РФ и НАТО

Украинское руководство одним росчерком пера согласилось превратить страну в поле боя между НАТО и Россией. Такое мнение в эфире украинского телеканала NewsOne высказал депутат Верховной рады, бывший заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин.

По его словам, недавние совместные учения Украины и НАТО, проходившие у российских границ, являлись попыткой спровоцировать Россию на войну. Президент Украины Владимир Зеленский, дал разрешение на участие в учениях не просто сухопутным войскам, но и боевой авиации, боевым кораблям, подчеркнул Кузьмин.

«Когда вы слышите или видите над Киевом натовские самолеты, когда мы слышим о том, что бомбардировщики НАТО курсируют вдоль границы с Россией и нам говорят о том, что это учения, – на самом деле это вранье. Никакие это не учения, — заявил политик. — На самом деле, войска НАТО провоцируют Россию, натовские самолеты у границы с Россией – это не учения».

Кузьмин указал, что войскам НАТО нечему учиться на российско-украинской границе. Они занимаются там только тем, что провоцируют Россию, убежден политик.

При этом Кузьмин напомнил, в чем заключалась военная концепция национальной безопасности Украины, которую еще в 2016 году утвердил занимавший тогда пост главы государства Петр Порошенко. Во второй главе документа говорится, что украинская территория может стать местом возможной в ближайшей среднесрочной перспективе войны между войсками НАТО и российской армией.

«Этой концепцией, утвержденной президентом Порошенко, уже предусмотрено, что Украина является территорией, то есть полем боя, на котором войска НАТО и войска Российской Федерации будут выяснять между собой отношения, — подчеркнул депутат. — На нашей земле, на нашей территории указом президента Порошенко».

Президент Зеленский, говорит парламентарий, также подписал указ, разрешающий проводить на украинской территории военные учения НАТО до конца года.

У границ России уже расположились войска и военные самолеты НАТО, подчеркивает Кузьмин. В том числе, напоминает он, на украинской земле находятся бомбардировщики с ядерным оружием на борту.

«Это не учения – это провоцирование России. Самолеты НАТО в нашем небе – это провокация войны, реально запахло войной и эта война для Украины вполне реальная», — заключил свое выступление украинский политик.

Напомним, три стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США в сопровождении украинских истребителей 4 сентября на протяжении полутора часов маневрировали в воздушном пространстве над городами Мелитополь и Геническ, в опасной близости от полуострова Крым. Однако воздушные границы Российской Федерации нарушены не были.