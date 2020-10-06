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13:41   6 Октября 2020
Политика

Американские журналисты спрогнозировали проигрыш Трампа на выборах в США

Американские журналисты спрогнозировали проигрыш Трампа на выборах в США

Исследование с прогнозом, что Джозеф Байден выиграет выборы в США, опубликовал американский журнал The Economist.

Вероятность победы Байдена составляет 89%, Трампа — 11%. Шансов, что между кандидатами будет ничья, менее 1%.

В модели исследования учитывались более 20 тысяч различных путей в ходе выборов. В расчет брали ошибки при проведении опросов, изменения в данных относительно явки, а также политическую среду и воздействие проводимой кампании.

Исследователи ориентировались на политико-экономические факторы на уровне штатов, а также высокую вероятность однообразного выбора у похожих субъектов. Кроме того, в модели были учтены возможность продолжения гонки и предвзятость опросов.

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Автор: Руслан Неглинный
#дональд трамп #сша #джо байден

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