Делегация САР прибыла в Москву для обсуждения экономического сотрудничества

Представители Сирии и РФ встретились в Москве для обсуждения развития проектов российско-сирийского сотрудничества, передает ФАН.

Сирийская делегация прибыла в Москву на встречу с российскими представителями для обсуждения экономического сотрудничества между Россией и САР. Со стороны России во встрече участвовали представители МИД, Минэкономразвития, Минэнерго, Минпромторга, Минфина и Минсельхоза. Вместе с сирийской делегацией на встрече присутствовал посол Сирии в Москве Рияд Хаддад, передает "Федеральное Агентство Новостей".

На встрече обсуждались дальнейшие практические шаги по развитию проектов российско-сирийского сотрудничества, которые ранее были согласованы в ходе визита в Дамаск. Также стороны затронули темы по реализации проектов в коммерческом и сельскохозяйственном секторе. Рассматривались варианты путей обеспечения стабильности сирийского рынка сырья.

Россия стала главным экономическим партнером Сирии в связи с санкционным давлением со стороны США и стран Евросоюза. Известно, что Россия участвует в более чем 30 масштабных экономических проектах на территории Сирии, которые завершатся в 2021 году.