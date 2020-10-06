Песков заявил об отсутствии новых данных по делу Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в разбирательстве по ситуации с блогером Алексеем Навальным не произошло ничего нового, об этом пишет РИА Новости.

В интервью Песков сообщил, что Берлин не предоставил никаких данных по ситуации с Навальным, поэтому комментировать нечего. Ранее Навальный заявил, что к его отравлению якобы причастны спецслужбы России. Никаких доказательств своим словам блогер не привел.

"Пока ничего нового в разбирательстве не произошло. Новым могло бы стать получение информации из Берлина. Берлин пока молчит. Больше комментировать нечего", — резюмировал Песков.

Ранее в большом расследовании Федеральное агентство новостей (ФАН) рассказало, что Алексей Навальный стал заложником положения и может рассчитывать лишь на два сценария развития событий: вернуться в Россию под патронатом ЦРУ или остаться на "пенсии" от Госдепа в США или Европе.