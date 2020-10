Исследование черных дыр принесло физикам Нобелевскую премию

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2020 году стали трое ученых, проводивших исследования в области черных дыр, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Нобелевского комитета.

Роджер Пенроуз получил премию за то, что смог доказать — образование черных дыр надежно предсказывает общую теорию относительности. Комитет присудил премию Райнхарду Генцелю и Андреа Гез за открытие супермассивного небольшого объекта, который находится прямо в центре галактики Млечный Путь. Этот невидимый физический объект управляет вращением орбит в центре галактического диска.

BREAKING NEWS: The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz