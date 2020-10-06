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13:23   6 Октября 2020
Наука

Исследование черных дыр принесло физикам Нобелевскую премию

Исследование черных дыр принесло физикам Нобелевскую премию

Лауреатами Нобелевской премии по физике в 2020 году стали трое ученых, проводивших исследования в области черных дыр, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Нобелевского комитета.

Роджер Пенроуз получил премию за то, что смог доказать — образование черных дыр надежно предсказывает общую теорию относительности. Комитет присудил премию Райнхарду Генцелю и Андреа Гез за открытие супермассивного небольшого объекта, который находится прямо в центре галактики Млечный Путь. Этот невидимый физический объект управляет вращением орбит в центре галактического диска.

Торжественная церемония вручения не состоится в 2020 году. Лауреаты получат награды и денежные выплаты от сотрудников шведских посольств в своих странах, или от обладателей премий предыдущих лет.

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Автор: Борис Нестеров
#физика #нобелевская премия #млечный путь #черные дыры

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