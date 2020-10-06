Эксперты разглядели «американский след» в киргизских протестах

Центральная избирательная комиссия Киргизии признала недействительными итоги парламентских выборов, после которых в Бишкеке начались массовые беспорядки. Такое решение принято для того, чтобы успокоить сторонников оппозиционных партий, которые не прошли семипроцентный барьер, сообщила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Вечером пятого октября 2020 года на центральной площади киргизской столицы Ала-Тоо собрались около двух тысяч человек. Спустя несколько часов они захватили Белый дом и разгромили парламентские кабинеты. На этом возмущенные жители Бишкека не остановились. После парламента они направились к зданию Госкомитета национальной безопасности, где освободили из-под стражи бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.

После аннулирования результатов голосования парламентские выборы пройдут еще раз. Впрочем, некоторые эксперты полагают, что протестующих это едва ли успокоит. Генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов объяснил, что за беспорядками могут стоять третьи силы.

«Стоит вспомнить, что сотрудники американского посольства в Бишкеке были эвакуированы до начала протестов якобы из-за угрозы коронавируса. В целом, нужно понимать, что ни одна значимая политическая ситуация на постсоветском пространстве не проходит без участия третьих сторон. И все это завязано на территориальных принципах, мы видели это в Украине и Белоруссии. Киргизия всегда интересовала США, как одна из важнейших пограничных стран вблизи России», — заявил эксперт.

Собеседник «Политики Сегодня» напомнил, что до 2014 года недалеко от Бишкека располагалась американская авиабаза. Ее оборудовали в международном аэропорту Бишкека «Манас» в 2001 году для переброски грузов и военнослужащих на территорию Афганистана. В 2010 году президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил, что намерен закрыть военный объект.

Третьего июня 2014 года состоялась официальная церемония закрытия базы. Российская же авиабаза Кант в Чуйской области Киргизии до сих пор действует. Вооруженные силы РФ пользуются ей для размещения штурмовиков и истребителей, которые будут оказывать поддержку с воздуха воинским подразделениям Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ в случае необходимости.

«Я лично был в Бишкеке как раз тогда, когда американцев выгоняли из Киргизии. Тогда на местных рынках прилавки ломились от вещей, которые оставляли военнослужащие США: сухпайки, тельняшки и элементы военной формы. С тех самых пор Вашингтон имеет собственные интересы в Киргизии. Борьба за Киргизию идет, это одна из тех бывших советских республик, которая очень "взрывоопасна". У нее неплохое географическое положение, ведь можно осуществлять транзитное сообщение с ближневосточными странами», — добавил Маркелов.

Специалист обратил внимание, что Киргизия граничит со знаменитой Ферганской долиной, через которую из Ближнего Востока идут потоки наркотрафика. Эта впадина в горах Средней Азии раскинулась на 22 тысячи квадратных километров.

С коллегой согласился руководитель департамента стран СНГ «Институт политических исследований», политолог Алексей Бычков. Он рассказал «Политике Сегодня», что дестабилизация обстановки в регионе действительно может быть выгодна Вашингтону.

«Сейчас часть политических элит в Киргизии находится под внешним управлением, как это происходит, например, в Украине. Это силы, которые должны прийти к власти или, в противном случае, дестабилизировать ситуацию в стране. Киргизия – это не просто среднеазиатская страна, это очень важная стратегическая территория, через которую можно осуществлять переброску войск, к примеру, в Афганистан и другие регионы внешних геополитических интересов США», — подчеркнул Бычков.

Явка на выборах в Киргизии составила 56,5%. По предварительным результатам, в парламент Киргизии попали четыре партии: центристские «Кыргызстан» (8,73%) и «Бутун Кыргызстан» («Единый Кыргызстан», 7,11%), а также правительственные «Мекеним Кыргызстан» («Родной Кыргызстан», 23,89%) и «Биримдик» («Единство» 24,52%).

Экс-президент Алмазбек Атамбаев ранее был осужден за незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева. Изначально Атамбаев проходил по делу как свидетель. Позже ему предъявили обвинение в коррупции. В августе 2019 года представители генпрокуратуры заявили, что Алмазбека Атамбаева обвиняют также в захвате заложников, убийстве, насилии в отношении сотрудников правоохранительных органов и организации массовых беспорядков.

Член ЦИК Гульнара Джурабаева также рассказала, что рассматривался вопрос о самороспуске комиссии. По ее словам, в ходе данной избирательной компании киргизская Центральная избирательная комиссия «дискредитировала себя».