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13:50   6 Октября 2020
Россия

Названы перспективы запуска ракеты «Амур» в 2026 году

Названы перспективы запуска ракеты «Амур» в 2026 году

В минувший понедельник, 5 октября, компания «Роскосмос» и ракетно-космический центр «Прогресс» подписали контракт на эскизное проектирование космического ракетного комплекса «Амур-СПГ». Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Ракетный комплекс будет включать ракету-носитель среднего класса «Амур». Ее особенность заключается в возвращаемой первой ступени и многоразовых жидкостных ракетных двигателях, подчеркнули в Роскосмосе. Запуск многоразовой ракеты планируется на 2026 год. После этого она должна поэтапно заменить действующее семейство ракет-носителей «Союз-2».

Названы последствия запуска ракеты «Амур-СПГ» Роскосмоса в 2026 году

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал проект Роскосмоса, назвав разработку ракеты с возвращаемой ступенью «шагом в правильном направлении».

Названы последствия запуска ракеты «Амур-СПГ» Роскосмоса в 2026 году

Американский инженер фактически призвал российскую компанию добиться постановленной цели на 2026 год, отметив, что в противном случае ракета может занять «нишевый рынок».

Общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» объяснил механизм действия ракеты «Амур». Он рассказал, что любая многоступенчатая ракета состоит из блоков разного порядка (первого, второго и так далее), часть из которых может возвращаться.

«Проект Роскосмоса хороший. Я его целиком поддерживаю», — поделился мнением обозреватель.

Технологию возвращаемых ступеней активно развивает Илон Маск, отмечает эксперт. Например, в 2018 году предприниматель впервые посадил в Калифорнии ступень ракеты Falcone 9 компании SpaceX. Обычно Маск возвращает первые ступени либо на площадки космодрома, находящиеся на суше, либо в океан на сконструированную баржу.

Названы последствия запуска ракеты «Амур-СПГ» Роскосмоса в 2026 году

Однако, по словам Цуканова, в России такой способ был разработан еще в советское время, а после распада СССР ученые предложили более новаторский метод.

«Тогда появился замечательный проект “Байкал”. Согласно нему, ступени возвращались в виде небольших самолетов. Они должны были садиться на взлетно-посадочные полосы, как самолеты, в беспилотном режиме. На тот космодром, откуда взлетают ракеты. То есть это были такие ступени, которые раскладывали крылья и возвращались на посадку самостоятельно», — объяснил Цуканов.

По его мнению, сегодня Роскосмос пытается подражать Илону Маску. Однако такое решение менее технологично и интересно.

«Не понимаю, почему предлагается использовать возвращаемую ступень "а-ля Маск". Но может быть сейчас такой век клонирования друг у друга, перерисовывания. Может быть, дело в этом», — сетует собеседник агентства.

Вместе с тем ракетный комплекс «Амур-СПГ» выгоден для России по многим причинам. Как подчеркнул Цуканов, в качестве основного топлива предлагается использовать метан. Это удешевит запуски более чем в два раза. Переработка и использование метана широко применяется в других отраслях промышленности, что позволит использовать уже готовые решения.

Помимо этого, «Амур-СПГ» будет оснащен двигателями, которые смогут доставлять на орбиту тяжелые грузы с меньшими экономическими затратами.

«Интересно, что при своей достаточно большой массе в 310 тонн, “Амур” может вывести на околоземную орбиту до 12 тонн. Когда “Союз” — наша рабочая лошадка, в разных вариациях летает еще с 1956 года — сейчас в самом лучшем случае может вывести 9,2 тонны. А на геопереходную орбиту “Амур” может доставить 2,5 тонны. Это очень хорошие показатели, причем значительно снижается стоимость всех запусков. Потому что возвращаемая ступень имеет запас прочности на десять полетов — десять раз может вернуться», — утверждает Цуканов.

Разработка Роскосмосом метановой ракеты — это также вклад в космическую инфраструктуру страны, констатирует собеседник издания. В создании самой ракеты и при дальнейшем запуске будет участвовать большое количество инженеров и специалистов. Кроме того, начнется строительство новых комплексов на космодроме.

Названы последствия запуска ракеты «Амур-СПГ» Роскосмоса в 2026 году

«Нам нужно осваивать наш амурский космодром Восточный. И на нем будет уже запланировано строительство нового стартового стола для запуска ракеты. А его строительство — это много рабочих мест. Восточный растет как город, как некое подразделение нашей науки на дальневосточных границах», — отмечает эксперт.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» получила право не возвращать в 2021 году в бюджет 4,7 млрд рублей, которую компания должна заработать на отправке космонавтов к МКС. Средства пойдут на развитие пилотируемой космонавтики.

В будущем году государство планирует выделить 77,7 млрд руб. на «исследование и использование космического пространства». Самой компании будет выделено 154,3 млрд руб. в 2021 году. Ежегодно на космодром Восточный пойдет около 3 млрд рублей.

Первый пуск нового носителя с полезной нагрузкой, запланированный на 2026 год, будет стоить $22 млн (примерно 1,7 млрд рублей), сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Общая стоимость создания ракеты от подписания контракта на эскиз до первого старта не превысит 70 млрд рублей, подчеркнул Блошенко.

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Автор: Каролина Зулкарнаева
#роскосмос #илон маск #ракета-носитель

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