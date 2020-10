Названы перспективы запуска ракеты «Амур» в 2026 году

В минувший понедельник, 5 октября, компания «Роскосмос» и ракетно-космический центр «Прогресс» подписали контракт на эскизное проектирование космического ракетного комплекса «Амур-СПГ». Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Ракетный комплекс будет включать ракету-носитель среднего класса «Амур». Ее особенность заключается в возвращаемой первой ступени и многоразовых жидкостных ракетных двигателях, подчеркнули в Роскосмосе. Запуск многоразовой ракеты планируется на 2026 год. После этого она должна поэтапно заменить действующее семейство ракет-носителей «Союз-2».

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал проект Роскосмоса, назвав разработку ракеты с возвращаемой ступенью «шагом в правильном направлении».

It’s a step in the right direction, but they should really aim for full reusability by 2026. Larger rocket would also make sense for literal economies of scale. Goal should be to minimize cost per useful ton to orbit or it will at best serve a niche market.