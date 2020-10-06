Названы перспективы запуска ракеты «Амур» в 2026 году

В минувший понедельник, 5 октября, компания «Роскосмос» и ракетно-космический центр «Прогресс» подписали контракт на эскизное проектирование космического ракетного комплекса «Амур-СПГ». Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Роскосмос заключил контракт с РКЦ «Прогресс» на разработку комплекса с ракетой-носителем «Амур» — https://t.co/ZAzqROrO0w ???? Новая ракета будет иметь возвращаемую первую ступень и многоразовые жидкостные двигатели. Их разработка уже ведется в КБХА с 2016 г. pic.twitter.com/InlFQt2cDs — РОСКОСМОС (@roscosmos) October 5, 2020

Ракетный комплекс будет включать ракету-носитель среднего класса «Амур». Ее особенность заключается в возвращаемой первой ступени и многоразовых жидкостных ракетных двигателях, подчеркнули в Роскосмосе. Запуск многоразовой ракеты планируется на 2026 год. После этого она должна поэтапно заменить действующее семейство ракет-носителей «Союз-2».

Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал проект Роскосмоса, назвав разработку ракеты с возвращаемой ступенью «шагом в правильном направлении».

It’s a step in the right direction, but they should really aim for full reusability by 2026. Larger rocket would also make sense for literal economies of scale. Goal should be to minimize cost per useful ton to orbit or it will at best serve a niche market. — Elon Musk (@elonmusk) October 6, 2020

Американский инженер фактически призвал российскую компанию добиться постановленной цели на 2026 год, отметив, что в противном случае ракета может занять «нишевый рынок».

Общественный деятель и организатор интернет-сообщества «Советский Космос» Максим Цуканов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» объяснил механизм действия ракеты «Амур». Он рассказал, что любая многоступенчатая ракета состоит из блоков разного порядка (первого, второго и так далее), часть из которых может возвращаться.

«Проект Роскосмоса хороший. Я его целиком поддерживаю», — поделился мнением обозреватель.

Технологию возвращаемых ступеней активно развивает Илон Маск, отмечает эксперт. Например, в 2018 году предприниматель впервые посадил в Калифорнии ступень ракеты Falcone 9 компании SpaceX. Обычно Маск возвращает первые ступени либо на площадки космодрома, находящиеся на суше, либо в океан на сконструированную баржу.

Однако, по словам Цуканова, в России такой способ был разработан еще в советское время, а после распада СССР ученые предложили более новаторский метод.

«Тогда появился замечательный проект “Байкал”. Согласно нему, ступени возвращались в виде небольших самолетов. Они должны были садиться на взлетно-посадочные полосы, как самолеты, в беспилотном режиме. На тот космодром, откуда взлетают ракеты. То есть это были такие ступени, которые раскладывали крылья и возвращались на посадку самостоятельно», — объяснил Цуканов.

Байкал— проект многоразового ускорителя первой ступени РН Ангара «МАКС-2001» Это за год до основания SpaceX- 6 мая 2002 г. Более того, его аэродинамический спуск с использованием крыла, на мой взгляд, куда эффективнее и по нескольким критериям. Но его нет, а миллиардеры есть. pic.twitter.com/qjHsbM73PC — Ulanov Yuri (@UlanovYuri) May 30, 2020

По его мнению, сегодня Роскосмос пытается подражать Илону Маску. Однако такое решение менее технологично и интересно.

«Не понимаю, почему предлагается использовать возвращаемую ступень "а-ля Маск". Но может быть сейчас такой век клонирования друг у друга, перерисовывания. Может быть, дело в этом», — сетует собеседник агентства.

Вместе с тем ракетный комплекс «Амур-СПГ» выгоден для России по многим причинам. Как подчеркнул Цуканов, в качестве основного топлива предлагается использовать метан. Это удешевит запуски более чем в два раза. Переработка и использование метана широко применяется в других отраслях промышленности, что позволит использовать уже готовые решения.

Помимо этого, «Амур-СПГ» будет оснащен двигателями, которые смогут доставлять на орбиту тяжелые грузы с меньшими экономическими затратами.

«Интересно, что при своей достаточно большой массе в 310 тонн, “Амур” может вывести на околоземную орбиту до 12 тонн. Когда “Союз” — наша рабочая лошадка, в разных вариациях летает еще с 1956 года — сейчас в самом лучшем случае может вывести 9,2 тонны. А на геопереходную орбиту “Амур” может доставить 2,5 тонны. Это очень хорошие показатели, причем значительно снижается стоимость всех запусков. Потому что возвращаемая ступень имеет запас прочности на десять полетов — десять раз может вернуться», — утверждает Цуканов.

Разработка Роскосмосом метановой ракеты — это также вклад в космическую инфраструктуру страны, констатирует собеседник издания. В создании самой ракеты и при дальнейшем запуске будет участвовать большое количество инженеров и специалистов. Кроме того, начнется строительство новых комплексов на космодроме.

«Нам нужно осваивать наш амурский космодром Восточный. И на нем будет уже запланировано строительство нового стартового стола для запуска ракеты. А его строительство — это много рабочих мест. Восточный растет как город, как некое подразделение нашей науки на дальневосточных границах», — отмечает эксперт.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» получила право не возвращать в 2021 году в бюджет 4,7 млрд рублей, которую компания должна заработать на отправке космонавтов к МКС. Средства пойдут на развитие пилотируемой космонавтики.

В будущем году государство планирует выделить 77,7 млрд руб. на «исследование и использование космического пространства». Самой компании будет выделено 154,3 млрд руб. в 2021 году. Ежегодно на космодром Восточный пойдет около 3 млрд рублей.

Первый пуск нового носителя с полезной нагрузкой, запланированный на 2026 год, будет стоить $22 млн (примерно 1,7 млрд рублей), сообщил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Общая стоимость создания ракеты от подписания контракта на эскиз до первого старта не превысит 70 млрд рублей, подчеркнул Блошенко.