Очередной переворот в Киргизии обсудят в эфире медиацентра "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей проведут эфир на тему "Третий переворот за 15 лет в Киргизии — что не так с этой республикой?", в ходе которого эксперты обсудят ключевые проблемы государства. Об этом сообщает ФАН.

Агентство отмечает, что эфир стартует 6 октября в 14:00 по московскому времени.

В третий раз в новейшей истории Киргизию сотрясают протесты. Военные эксперты, политологи, юристы, политики, журналисты и общественные деятели постараются найти причину происходящего в стране, а также понять, что поспособствует торжеству демократии в республике.

Ранее сообщалось, что протестующие в Бишкеке захватили здание парламента и освободили из СИЗО экс-лидера страны Алмазбека Атамбаева.