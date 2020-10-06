Путин оценил рост показателя продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни российских граждан за последние 10 лет выросла на 4,5 года. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Рост средней продолжительности жизни в стране с 2009 по 2019 год увеличился более чем на 4,5 года, заявил 6 октября президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта. Он отметил, что доволен такой положительной динамикой. Также глава государства заявил, что ее нужно сохранять в будущем.