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12:06   6 Октября 2020
Общество

Путин оценил рост показателя продолжительности жизни россиян

Путин оценил рост показателя продолжительности жизни россиян

Продолжительность жизни российских граждан за последние 10 лет выросла на 4,5 года. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Рост средней продолжительности жизни в стране с 2009 по 2019 год увеличился более чем на 4,5 года, заявил 6 октября президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию физкультуры и спорта. Он отметил, что доволен такой положительной динамикой. Также глава государства заявил, что ее нужно сохранять в будущем.

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Автор: Яна Либерман
#путин #россияне #динамика

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