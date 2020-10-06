ЦИК Киргизии не признал итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Киргизии решила признать итоги парламентских выборов недействительными. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подтвердил подкуп голосов на избирательном процессе, который стал главной проблемой. ЦИК решил не признавать результаты голосования, сообщила член комиссии Гульнара Джурабаева.

Члены ЦИК провели заседание, в ходе которого обсудили многочисленные нарушения на голосовании и перед выборами, передал RT.