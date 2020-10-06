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12:05   6 Октября 2020
Политика

ЦИК Киргизии не признал итоги парламентских выборов

ЦИК Киргизии не признал итоги парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия Киргизии решила признать итоги парламентских выборов недействительными. Об этом пишет РИА Новости.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подтвердил подкуп голосов на избирательном процессе, который стал главной проблемой. ЦИК решил не признавать результаты голосования, сообщила член комиссии Гульнара Джурабаева.

Члены ЦИК провели заседание, в ходе которого обсудили многочисленные нарушения на голосовании и перед выборами, передал RT.

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Автор: Ирина Большунова
#выборы #киргизия #цик

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