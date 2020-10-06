Военные эксперты объяснили стратегию НАТО в Черном море

Североатлантический альянс пытается доминировать в Черном море и оказывать на Россию военно-политическое давление, чтобы нивелировать то стратегическое преимущество, которое наша страна получила после возвращения Крыма.

Такое мнение в беседе с RT высказал член Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, который вместе с другими военными экспертами прокомментировал заход британского эскадренного миноносца Dragon в акваторию Черного моря. Как отмечает по этому поводу RT, руководство США и военного блока НАТО не скрывают пристального внимания ко всему, что происходит в Черном море.

Ранее, например, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, подводя итоги переговоров с премьер-министром Грузии Георгием Гарахией, отметил стратегически важную роль Черноморского региона. При этом генсек отметил, что Альянс и Грузия должны расширять сотрудничество, чтобы защищать интересы сторон в Черном море, где Россия усиливает свое влияние.

Также эта тема стала предметом обсуждения телефонного разговора Йенса Столтенберга с министром обороны Украины Андреем Тараном. Тогда стороны также договорились об «усилении присутствия сил и средств» в Черноморском регионе за счет кораблей ВМС НАТО и увеличения патрулирования в воздухе. По мнению собеседников, ухудшение обстановки в регионе происходит из-за российского военного контингента и изменения баланса сил на Черном море.

Напомним, Военно-морские силы нечерноморских держав, согласно подписанной в 1936 году Конвенции Монтре, не могут находиться в акватории Черного моря на постоянной основе. Согласно условиям конвенции, ограничения распространяются не только на срок пребывания в Черном море кораблей нечерноморских держав, который не должен превышать 21 дня, но и на их количество и суммарный тоннаж.

Стоит помнить, что в число государств, имеющих собственный выход к Черному морю, а значит не попадающих под ограничения Конвенции Монтре, входят несколько стран-членов НАТО. К этим странам относятся Турция, Румыния и Болгария.

Однако, по мнению экспертов, руководство НАТО и Вашингтон в последнее время не могут полагаться на Анкару, как на надежного военного партнера.

«В НАТО понимают, что Турция проводит собственную линию и не готова подчиняться директивам альянса или США», — заявил по этому поводу Андрей Кошкин.

По мнению полковника в отставке, военного эксперта Виктора Литовкина, НАТО не возлагает на Турцию больших надежд по сдерживанию России в Черном море, так как для Альянса важно демонстрировать нашей стране сплоченное давление.

Конвенция Монтре, по словам Литовкина, мешает американским и британским военным кораблям оставаться в Черноморском регионе на постоянной основе. Этот документ является для НАТО препятствием в политике сдерживания России.

«Конвенция накладывает достаточно серьезные ограничения на флоты нечерноморских стран. К примеру, по действующим правилам в Черное море не может зайти ни один авианосец — водоизмещение таких кораблей, как правило, начинается с 45 тысяч и достигает 100 тысяч тонн», — объяснил Виктор Литовкин.

В то же время эксперты уверены, что Североатлантический альянс поставил перед собой цель наращивать присутствие в Черном море, чтобы демонстрировать Москве, что НАТО является в регионе хозяином положения.

Кроме этого, у Альянса есть и другая цель – проведение около российского юга и полуострова Крым разведывательных операций, считает Литовкин.

«Альянс старается узнать расположение российских объектов, а также понять, на каких частотах работают связь, система навигации, системы радиоэлектронной борьбы и так далее», — отметил эксперт.

Третей целью НАТО в Черноморском регионе, по мнению военного эксперта, является отработка условных атак на Россию при помощи крылатых ракет Tomahawk, которые есть и на американских эсминцах, и на таких кораблях, как британский Dragon.

С Виктором Литовкиным в этом вопросе согласен и Андрей Кошкин. По его мнению, НАТО интересует именно возможность оказывать на Россию военно-политическое давление и доминировать в Черноморском регионе. Особенно важным для Альянса это стало после вхождения Крыма в состав России, что дало Москве стратегическое преимущество. Корабли и авиация НАТО стремятся к постоянному пребыванию в Черном море именно для того, чтобы нейтрализовать преимущество России в регионе, заключил Кошкин.