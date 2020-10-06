Оперштаб предоставил последние данные о коронавирусе в Петербурге

Петербургские врачи обследовали на коронавирусную инфекцию 24 161 жителя за прошедшие сутки. Под контролем врачей находится 3123 пациента, сообщили в Администрации города.

Контактными объявлены 613 граждан, 2490 человек оказались на самоизоляции, 20 петербуржцев лежат в обсерваторе. Единая региональная информационно-справочная служба обработала 274 звонка с вопросами о коронавирусе. Обратиться в справочную можно по номеру 122.

Регистрацию на портале #Мывместе прошли 122 волонтера с 5 октября. Для получения помощи жители Северной столицы могут оставить заявку по номеру 8-800-200-34-11. Горожан призвали соблюдать масочный режим и все рекомендации Роспотребнадзора. Это необходимо, чтобы избежать введения ограничений на фоне пандемии, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России".