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11:53   6 Октября 2020
Общество

Оперштаб предоставил последние данные о коронавирусе в Петербурге

Оперштаб предоставил последние данные о коронавирусе в Петербурге

Петербургские врачи обследовали на коронавирусную инфекцию 24 161 жителя за прошедшие сутки. Под контролем врачей находится 3123 пациента, сообщили в Администрации города.

Контактными объявлены 613 граждан, 2490 человек оказались на самоизоляции, 20 петербуржцев лежат в обсерваторе. Единая региональная информационно-справочная служба обработала 274 звонка с вопросами о коронавирусе. Обратиться в справочную можно по номеру 122.

Регистрацию на портале #Мывместе прошли 122 волонтера с 5 октября. Для получения помощи жители Северной столицы могут оставить заявку по номеру 8-800-200-34-11. Горожан призвали соблюдать масочный режим и все рекомендации Роспотребнадзора. Это необходимо, чтобы избежать введения ограничений на фоне пандемии, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире "Радио России".

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Автор: Илья Романович
#петербург #беглов #коронавирус

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