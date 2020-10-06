Названа причина смерти радиоведущего Акопяна

Ведущий популярной радиостанции "Радио 7" Рубен Акопян мог умереть от остановки сердца. Информацию об этом сообщает издание "Невские Новости".

Ведущий шоу "Однажды в городе" Рубен Акопян умер в возрасте 48 лет. По предварительным данным, причиной смерти могла стать остановка сердца.

О смерти радиоведущего сообщили на сайте "Европейской медиагруппы". Коллеги и знакомые Акопяна выразили свои соболезнования родственникам ведущего. Многие пользователи соцсети Instagram публикуют слова благодарности и соболезнования в связи со смертью своего кумира.

На "Радио 7 на семи холмах" Акопян работал с 2009 года и успел собрать многомиллионную аудиторию благодаря своему таланту и харизме.