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11:51   6 Октября 2020
Происшествия

Названа причина смерти радиоведущего Акопяна

Названа причина смерти радиоведущего Акопяна

Ведущий популярной радиостанции "Радио 7" Рубен Акопян мог умереть от остановки сердца. Информацию об этом сообщает издание "Невские Новости".

Ведущий шоу "Однажды в городе" Рубен Акопян умер в возрасте 48 лет. По предварительным данным, причиной смерти могла стать остановка сердца.

О смерти радиоведущего сообщили на сайте "Европейской медиагруппы". Коллеги и знакомые Акопяна выразили свои соболезнования родственникам ведущего. Многие пользователи соцсети Instagram публикуют слова благодарности и соболезнования в связи со смертью своего кумира.

На "Радио 7 на семи холмах" Акопян работал с 2009 года и успел собрать многомиллионную аудиторию благодаря своему таланту и харизме.

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Автор: Яна Либерман
#смерть #акопян #радио 7

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